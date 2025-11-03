Antena 3 LogoAntena3
Jorge Fernández bromea con Pepe: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”

El concursante del atril rojo se ha llevado 225 euros y varios gajos gracias a la ayuda involuntaria de su compañera.

Arancha Mela
Publicado:

Pepe, el concursante del atril rojo, ha resuelto el panel “Me iluminas la vida: el sol sale cada vez que me sonríes” casi sin despeinarse. La suerte estuvo de su lado después de que Leti, su compañera, cayera en un ‘Se lo doy’ y, poco después, perdiera el turno, dejándole el camino libre hacia la victoria.

El concursante ha conseguido 225 euros y varios gajos gracias a Leti. Y Jorge Fernández entre risas ha comentado: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

