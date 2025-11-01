Antena 3 LogoAntena3
Halloween | Mejores momentos

El suplicio de Jorge Fernández durante el especial de Halloween de La ruleta: "¡Qué pesada la tía, no para de dar el coñazo!"

Jorge Fernández ha sufrido uno de los mayores suplicios como presentador de La ruleta de la suerte: "No para la tía". Hasta en cinco ocasiones se ha visto obligado a parar el programa.

La ruleta de la suerte ha celebrado una programa especial de Halloween en el que ha participado la familia Adams al completo.

Jorge Fernández y Laura Moure son Gómez y Morticia. Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Avance: la familia Adams invade La ruleta de la suerte en el especial de Halloween

Pero no han sido los únicos que han acompañado a los presentadores, porque también hay una bruja que no para de incordiar a Jorge Fernández.

¡Hasta cinco veces ha tenido que parar el programa el presentador! "Es que no para la tía, qué pesada", se queja Jorge Fernández.

Programas

