El suplicio de Jorge Fernández durante el especial de Halloween de La ruleta: "¡Qué pesada la tía, no para de dar el coñazo!"
Jorge Fernández ha sufrido uno de los mayores suplicios como presentador de La ruleta de la suerte: "No para la tía". Hasta en cinco ocasiones se ha visto obligado a parar el programa.
La ruleta de la suerte ha celebrado una programa especial de Halloween en el que ha participado la familia Adams al completo.
Jorge Fernández y Laura Moure son Gómez y Morticia. Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.
Pero no han sido los únicos que han acompañado a los presentadores, porque también hay una bruja que no para de incordiar a Jorge Fernández.
¡Hasta cinco veces ha tenido que parar el programa el presentador! "Es que no para la tía, qué pesada", se queja Jorge Fernández.
