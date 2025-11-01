El suplicio de Jorge Fernández durante el especial de Halloween de La ruleta: "¡Qué pesada la tía, no para de dar el coñazo!"

La ruleta de la suerte ha celebrado una programa especial de Halloween en el que ha participado la familia Adams al completo.

Jorge Fernández y Laura Moure son Gómez y Morticia. Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Pero no han sido los únicos que han acompañado a los presentadores, porque también hay una bruja que no para de incordiar a Jorge Fernández.

¡Hasta cinco veces ha tenido que parar el programa el presentador! "Es que no para la tía, qué pesada", se queja Jorge Fernández.