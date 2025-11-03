Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 3 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte

Todo el plató temblaba cada vez que la concursante tentaba a la suerte una vez más.

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Publicado:

La concursante del atril amarillo ha perseguido el bote con cada tirada. A medida que la cantidad acumulada crecía, Leti, cada vez más ansiosa, buscaba ganar un poquito más de dinero.

Los nervios de los presentes en el plató cada vez eran más notables porque Leti podía perder todo lo conseguido en cualquier momento. Al final, la concursante ha resuelto este Panel con Bote y se ha llevado ni más ni menos que 1.000 euros.

¡Enhorabuena Leti! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Programas

El concursante del atril rojo se ha llevado 225 euros y varios gajos gracias a la ayuda involuntaria de su compañera.

