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Mejores momentos | 27 de marzo

Javi pierde el turno en un panel de ola y Amanda consigue 750€

El madrileño ha perdido los 350€ de su marcador, más los 150€ de la cámara digital.

1_Amanda

Javi pierde el turno en un panel de ola y Amanda consigue 750€

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Adrián Moreno
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Javi contaba con un gran marcador que, sumado al premio conseguido, le habría hecho ganar su primera ola del programa, pero la ruleta tenia otros planes para el concursante, ya que el ‘pierde turno’ ha provocado que Amanda cogiera el testigo de su tirada.

En apenas tres tiradas, la concursante del atril rojo ha conseguido ganar un comodín y 750€. Sus buenas tiradas, al caer en un gajo de 75€ y en otro de 200€, ha hecho que, al estar repetidas las consonantes elegidas, supere los 500€ para ganar su primer panel.

Ni la propia concursante se esperaba conseguir un panel de ola, ya que cuando la ha llegado el turno el panel estaba casi completo.

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