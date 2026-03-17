¡Javi pierde la oportunidad de ganar los 1.500€ acumulados en el bote!

Podría haber sido un programa perfecto para Javi, pero la confusión con el plato que aparecía en el panel le ha dejado sin el dinero del bote. El concursante ha tenido la oportunidad e irse a casa con un total de ¡6.800€!

Tras haber caído en el ‘se lo doy’ en la tirada anterior, entregando los 450€ de su marcador junto con la primera parte del ‘gran premio’ y la ‘doble letra’ a Elisabet, que era la concursante que menos dinero acumulaba en el programa, Javi ha puesto como objetivo caer en el bote.

El concursante del atril rojo ha logrado la hazaña de caer en el bote después de tener el marcador a cero tras haber perdido todo. Pero la confusión de Javi con el plato de ‘lacón’ en lugar de ‘bacon’ ha hecho que pierda la oportunidad de llevarse los 1.500€ del bote.