¡Irati cae dos veces en el bote sin éxito!

Irati ha decidido utilizar el ‘empiezo yo’ que tenía en su atril para canjearlo en el panel con bote. La concursante ha repetido la misma tirada en hasta dos ocasiones, cayendo dos veces en el ‘Se lo doy’ y otras dos veces ¡en el bote!

Pero cuando la vallisoletana ha caído por primera vez en el bote, el panel estaba completamente vacío, por lo que las opciones de resolverlo eran casi nulas, pese a que la pista del panel hablara de un postre cítrico.

Irati ha tenido una segunda oportunidad al caer de nuevo en el bote y, aunque estaba vez el panel estaba más completo que la anterior, todavía no era suficiente para resolverlo, por lo que Irati ha decidido seguir jugando sin pensárselo.