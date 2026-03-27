¡Ira regala todo sus gajos y Javi lo aprovecha resolviendo un panel de 1.000€!

Javi ha sido el primero que ha cometido un error al comprar una vocal que no estaba en el panel, esto le ha hecho perder el turno, aunque ha conservado los 700€ que reflejaban en su marcador.

Cuando le ha llegado el turno a Ira, que era la concursante que más gajos acumulaba en su atril, entre ellos el ‘super comodín’, ha caído en dos ocasiones en el ‘Se lo doy’. En la primera, le ha repartido todos los gajos a Amanda y, en la segunda, 150€ a Javi.

El madrileño ha aprovechado el dinero que ya tenía anteriormente y, al volverle el turno, sumado a lo que le había repartido Ira, en una última tirada ha resuelto el panel con pregunta, consiguiendo ganar 200€ más gracias la respuesta: El rosco.