“De no haber resuelto ningún panel a pasar a la final”: Pablo remonta y se convierte en finalista

¡Vaya remontada la de Pablo! Nadie se lo esperaba, pero ha conseguido dar la vuelta al marcador y pasar a la gran final de La ruleta de la suerte. No solo ha logrado caer en el bote y resolver, sino que además ha sumado dos ayudas finales que podrían acercarle un poco más al premio final… ¡o incluso al coche!

Alfonso, en un gesto de compañerismo, cayó en el “se lo doy” y le entregó todos sus gajos a Pablo. Quizás ese empujón extra le ayude en la última prueba, ¡veremos a ver! Para celebrarlo, Jorge Fernández y el concursante se han puesto a hacer burpees, porque, aunque Pablo no haya demostrado ser el mejor en este concurso, ¡fuerza no le falta!

“¡De no haber resuelto ningún panel a pasar a la final!”, gritó Jorge Fernández. El concursante ha conseguido 2.262 euros, mientras que Ana, a pesar de no haberse convertido en finalista por la espectacular remontada de su compañero, se lleva a casa 1.450 euros, que tampoco están nada mal. ¡Menudo nivel de concursantes hemos tenido hoy! No te pierdas este giro de 180º. ¡Dale al play!