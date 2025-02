Antonio Resines sorprende a La ruleta de la suerte con una visita para hablar de su nueva película Mikaela

Antonio Resines y Jorge Fernández han aprovechado para recordar viejos tiempos. Ambos colaboraron en una serie en la que el presentador intentaba robarle a su mujer, interpretada por Belén Rueda, pero, al parecer, Resines no recordaba muy bien el papel de Jorge Fernández: “¿Pero tú no eras el hermano de Belén Rueda?”, ¡vaya lío!

Aunque el tema se les fue un poco de las manos, Resines estaba en el plató para hablar de su nueva película, Mikaela, en la que interpreta a un policía atrapado en un atasco causado por una tormenta de nieve. Allí se cometerá un atraco a un furgón con dinero y él será el que tendrá que darle solución.

Pero entre risas y anécdotas, Ana, una de las concursantes, le ha echado cara y le ha dicho: “Pero si tú no sabes conducir”. Resines no se quedó atrás con su respuesta: “Pero ¿quién es esta?”. Al final, el actor aprovechó para aclarar: “Se conducir automático”. ¡Un momento que desató la risa de todo el público y sobre todo de Jorge Fernández, que no se lo esperaba para nada!

Además, Resines confesó un secreto de la película y es que, para las escenas de nieve, la nieve natural a veces se mezclaba con nieve artificial hecha de celulosa y agua, ¡y en pleno frío de febrero-marzo!, menuda historia. No te pierdas Mikaela, ya disponible en cines, y, sobre todo, no te pierdas este momentazo en La ruleta de la suerte lleno de historias y risas.