“Me habéis asustado”: Marco se sorprende por el vitoreo del público tras caer en el gajo de 150€

Pese a no estar muy lejos de Pati en el marcador total de cara a la lucha por jugar el panel final, Marco podría ir en cabeza si no llega a ser por sus tiradas en la ruleta.

El concursante no solo ha perdido los 1.000€ mencionados anteriormente, sino que Pati, con quien se está jugando el primer puesto, le ha quitado en uno de los primeros paneles del programa de hoy otros 425€ gracias al ‘me lo quedo’.

Tras deshacerse de esos errores, Marco ha ido ganando pruebas de velocidad que le han hecho remontar en el marcador hasta llegar a este panel, que ha resuelto por 600€, asustándose con la reacción del público.