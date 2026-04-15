El ‘gran premio’ le brinda a Álvaro una tablet electrónica valorada en 1.250€

Álvaro ha rechazado levantar el gajo del ‘exprés’ para seguir tirando de la ruleta…y menos mal, el alicantino ha conseguido llevarse el ‘gran premio’, levantando las dos partes de este en tan solo tres tiradas.

Pese a no contar con una gran cantidad económica en su marcador, al levantar el premio, Álvaro no ha dudado en resolver el panel, consciente de la gran renta de 1.450€ que se llevaba si lo resolvía.

El corredor sigue estando en primera posición de cara al panel final gracias a los 200€ que ha ganado en este panel y que ha sumado al premio de esta tablet electrónica.