“La gente de buen corazón como eres tú, se nota”: Álvaro le dedica el panel final a su persona favorita: su hermano

Álvaro no había tenido demasiada suerte hasta llegar al panel final. Sin embargo, gracias al Empiezo yo, ha logrado ir sumando de poco en poco hasta alcanzar los 300 euros. Solo le quedaba una consonante por decir y sus compañeras le han animado a seguir tirando para acumular algo más de dinerito.

Aun así, Álvaro ha preferido ir a lo seguro: “He caído muchas veces en Pierde turno, tengo miedo”, ha confesado. Como lo máximo que podía ganar eran 150 euros y no tenía comodín, ha decidido no arriesgar: “Voy a resolver porque no quiero llevarme solo 100 euros”, ha explicado.

Pero lo más emotivo ha llegado después. Álvaro ha dedicado el panel a su hermano Darío, quien tiene parálisis cerebral y es un fiel seguidor del programa. A pesar de que le hubiera encantado dedicarle muchos más, ha cumplido con su promesa: “Es el que mejor se me da y le dije ‘lo voy a conseguir’… ¡y lo he conseguido!”, ha contado con orgullo.

Jorge Fernández no ha dudado en dedicarle unas palabras: “La gente de buen corazón como eres tú, se nota, y lo has demostrado durante todo el programa”. Álvaro regresa a Sevilla con 400 euros y habiéndonos conquistado eL corazón a todos. ¡Revive este momentazo!