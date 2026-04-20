Los gajos de 100€ y 150€ hacen que Manu consiga un panel de 800€

Pese a haber conseguido la primera parte del ‘gran premio’, al intentar ir a por la segunda, Manu ha vuelto a caer donde estaba el gajo de la primera parte, pero esta vez se ha encontrado con uno de 100€.

Al seguir tirando, ya con un marcador de ola y el panel a la mitad, la ruleta le ha deparado al alicantino el gajo del panel ‘exprés’. Sin embargo, ante el vértigo de cometer un fallo y perder todo su dinero, ha decidido seguir tirando.

Finalmente, tras caer en otro gajo elevado de 150€, el concursante ha decidido resolver el panel por 800€, lo que le permite adelantar a Lydia en el marcador global por tan solo 75€.