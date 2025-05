“Fíjate que me empeño en decíroslo antes de empezar, pero no hay manera”: María cae en la Quiebra y lo pierde todo por no mirar

Con 350 euros en su marcador, Edgar ha seguido tirando, pero la ruleta no ha estado de su lado y ha caído en la Quiebra perdiéndolo todo en un momento.

La que sí ha comenzado con buen pie ha sido María, que en apenas unos segundos ha conseguido la Ayuda final, Todas las vocales y el Empiezo yo, uno tras otro. Una jugada prometedora en la que se preveía una gran jugada… hasta que la suerte le ha dado la espalda.

Con 250 euros en juego, María ha ido a por la letra oculta para hacerse con el Súper comodín, pero ha caído en la Quiebra perdiéndolo todo. Los gritos de María han retumbado en todo el plató. “Fíjate que me empeño en decíroslo antes de empezar, pero no hay manera”, le decía Jorge Fernández a la concursante, que no había mirado antes de tirar.

Marta tampoco ha tenido un camino fácil. Aunque ha caído en el Comodín en su primera tirada, inmediatamente después ha perdido el turno al caer también en la Quiebra, por lo que no ha dudado en utilizar su comodín para seguir hasta el final.

Poco a poco, Marta ha ido completando el panel hasta que finalmente ha descubierto la letra oculta. En ese momento, se ha lanzado a resolver y ha cerrado la ronda sumando 150 euros y el gajo del Súper comodín, justo lo que estaba buscando.

¡Sin duda, una ronda con más vueltas que la propia ruleta! Revive este momentazo.