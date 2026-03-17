¡Elisabet pierde 4.800€ tras fallar en una consonante y Javi se los arrebata gracias al uso del ‘me lo quedo’!

Elisabet había logrado caer en el gajo de los 1.000€, utilizando la ‘doble letra’ de la que disponía gracias a haber conseguido el ‘super comodín’, lo que la situaba con 5.000€ en su marcador.

Al fallar en una consonante que no se encontraba en el panel, el turno le ha pasado a Javi, que, sin dinero en el marcador, ha puesto como objetivo un ‘me lo quedo’, en el que ha conseguido caer por apenas unos centímetros.

Javi no ha dudado en utilizarlo, arrebatándole a Elisabet los 4.800€ que acumulaba, sumados a los gajos de la ‘doble letra’ y del ‘empiezo yo’ que había en su atril, resolviendo el panel por un total de 5.000€, lo que lo posiciona de manera muy favorable para la final.