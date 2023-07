“¿No doy un poco de pena” ?: Jorge Fernández consuela a Ángela después de su fallo

Ángela ha sufrido un ataque de nervios al ver todo lo que había acumulado en un momento. La participante sufrió un pequeño bloqueo, que terminó con ella fallando la letra que dijo. Esto le cedió el turno a su compañero, que no desaprovechó la oportunidad.

El plató del programa se envolvió en un tremendo silencio cuando la aspirante dijo la letra ‘q’ y no se encontraba en la pantalla: “Me he puesto nerviosísima”. Jorge Fernández se ha dado cuenta rápidamente de este fallo: “Estamos hablando, no solamente, del gran premio”.

Alberto, al igual que un rayo, ha utilizado su ‘me lo quedo’ y se ha llevado a su atril los gajos de su compañera y los 2.000 euros acumulados en esa ronda. Después de resolver, Jorge se ha acercado a los dos y le ha dado un abrazo de consolación a Ángela, que solo podía pedir compasión. “¿No doy un poco de pena?”. ¡Mira el vídeo y entérate de este trágico momento!