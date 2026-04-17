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Especial 20 aniversario

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

Estamos de aniversario en La ruleta de la suerte, y para celebrarlo hemos sometido a Jorge Fernández y Laura Moure al test de los 20.

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

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La ruleta de la suerte cumple 20 años en emisión en Antena 3, y para celebrarlo hemos hecho un test súper divertido a los presentadores.

¿A qué dedicas 20 minutos al día? ¿En que gastarías 20 euros?... Jorge Fernández y Laura Moure lo tienen claro. Ambos han salido airosos de este divertido test en cada una de las preguntas.

Pero lo más bonito ha llegado al final del vídeo. ¿Quieres saber lo que han contado uno del otro? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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Programas

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

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