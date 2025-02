¡La avaricia rompe el saco! Melba pierde 1.100 euros y la posibilidad de pasar a la final

Si algo ha dejado claro Melba es que le sobra confianza. Con 1.100 euros, ya se sabía la respuesta, pero, como ya ha demostrado, ella lo quiere todo y no podía renunciar a la posibilidad de conseguir 2.200 euros más del bote.

Aunque podía conseguir un dinerito de más, también tenía muchas probabilidades de perderlo todo con la quiebra, pero mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Melba no ha tirado igual de fuerte que lo planeado y ha caído en la quiebra. No solo ha perdido 1.100 euros, además, ha perdido su oportunidad de convertirse en la finalista y la bronca de su madre no pinta muy bien.

Lucia tenía la posibilidad de caer en el bote y aunque ha tirado decidida ha perdido el turno ¡La suerte no ha acompañado a las concursantes en esta ronda! Veremos quién se convierte en el finalista de hoy. ¡No te pierdas la tirada de Diego y sobre todo no te pierdas la gran quiebra de Melba!