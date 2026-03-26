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Mejores momentos | 26 de marzo

¡Ángel aprovecha el ‘pierde turno’ de Rodrigo y resuelve el panel por 600€!

El malagueño ha conseguido su primera ola cayendo en el mismo gajo de 150€.

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¡Ángel aprovecha el ‘pierde turno’ de Rodrigo y resuelve el panel por 600€!

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Adrián Moreno
Publicado:

Rodrigo estaba destinado a conseguir un panel de más de 1.000€ que le llevara directo a la final, pero tras gastar dos comodines en el mismo panel, entre ellos el ‘super comodín’, el salmantino ha caído de nuevo en un ‘pierde turno’.

Rodrigo contaba con 750€ en su marcador más el premio de una Smart Tv valorada en 300€, pero su última tirada ha hecho que la suerte sonría a Ángel, que estaba pidiendo a gritos jugar después de no haber tirado apenas de la ruleta.

En apenas tres tiradas, Ángel ha caído en el ‘Se lo doy’ cuando no tenía dinero en el marcador y, en sus dos siguientes tiradas, ha caído en el gajo de los 150€, que le han hecho pasar de cero a 600€ con decir tan solo dos consonantes.

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