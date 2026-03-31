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Mejores Momentos | 31 de marzo

Andoni va directo a jugar la final gracias a conseguir el bote de ¡1.500€!

El concursante del atril rojo ha conseguido un marcador total de 4.511€ antes de jugar el panel final.

2_Bote

Andoni va directo a jugar la final gracias a conseguir el bote de ¡1.500€!

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Adrián Moreno
Publicado:

La gestión de Andoni en el programa de hoy ha sido sobresaliente. El concursante ha llegado al panel con bote con 2.000€ y, en este panel, al tener ya clara la respuesta, se ha lanzado a por un bote que acumulaba 1.500€.

Sabiendo que era el gran candidato para jugar el panel final, se ha guardado el ‘super comodín’ para utilizarlo en caso de hacer una mala tirada apuntando al bote o, una vez conseguido este, reservarse la ‘ayuda final’ para el último panel.

Antes de conseguir caer en el bote, Andoni ya había conseguido un panel de ola, ya que tenía 500€ en su marcador que, sumados a la cantidad acumulada en el bote, le han permitido resolverlo por 2.000€.

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