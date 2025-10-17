Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

Este panel decía: “Tengo que renovar mi sofá: me hundo completamente en él cuando me siento”. Anastasia iba muy bien con su tirada y ha caído en el deseado gajo exprés.

Aunque es muy llamativo este gajo, es realmente peligroso levantarlo si el concursante no está del todo seguro de poder acertar el panel. Incluso el presentador, Jorge Fernández, ha advertido a Anastasia de los riesgos del exprés.

La concursante del atril rojo se ha atrevido con el exprés y afortunadamente, le ha ido muy bien y se ha llevado 1.275 eurazos al resolver este panel. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!