Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de octubre

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

La concursante del atril rojo se ha visto inundada por la ilusión al acertar el panel.

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “Tengo que renovar mi sofá: me hundo completamente en él cuando me siento”. Anastasia iba muy bien con su tirada y ha caído en el deseado gajo exprés.

Aunque es muy llamativo este gajo, es realmente peligroso levantarlo si el concursante no está del todo seguro de poder acertar el panel. Incluso el presentador, Jorge Fernández, ha advertido a Anastasia de los riesgos del exprés.

La concursante del atril rojo se ha atrevido con el exprés y afortunadamente, le ha ido muy bien y se ha llevado 1.275 eurazos al resolver este panel. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Cerrajero antiokupas

El secreto del cerrajero antiokupas que colabora con la Policía: "La puerta se va a abrir sí o sí"

Exfiscal Viada

¿Cómo es el nuevo abogado elegido por Ábalos? Fue fiscal 20 años y es un experto penalista

Subida Tasa de Basuras

La alcaldesa de Cangas, cara a cara con los hosteleros después de los disturbios: "La Tasa de Basuras nos sube de 1.000 a 3.000 euros"

Convivo con el cáncer hace 8 años.
Testimonio

Rocío, superviviente de cáncer de mama metastásico: "Mi doctor me dijo: "Ocúpate de vivir que de la enfermedad ya me ocupo yo""

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente
Mejores momentos | 17 de octubre

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés
Mejores momentos | 17 de octubre

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

La concursante del atril rojo se ha visto inundada por la ilusión al acertar el panel.

Daniel Guzmán
A partir de las 17:00

Daniel Guzmán, el actor que ha triunfado delante y detrás de las cámaras, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Siempre tuvo claro que quería ser director, pero ha probado el cine delante y detrás de las cámaras. Hoy, nos cuenta cómo consigue emocionar al público en cada uno de sus proyectos.

“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla

“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla

El tío de la menor que se ha suicidado.

La desolación del tío de la menor que se ha suicidado en Sevilla: "Nunca demostró que esto le afectara de una forma tan extrema"

Taco de chipirón Pelayo y mahonesa de limón, una receta original con toque de mar y cítrico, de Joseba Arguiñano

Taco de chipirón Pelayo y mahonesa de limón, una receta original con toque de mar y cítrico, de Joseba Arguiñano

Publicidad