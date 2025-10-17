“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla

En esta tirada Nacho es dueño del turno, pero Marla estaba preparada para tirar a La ruleta de la suerte mucho tiempo antes de que le tocase. La concursante del atril azul ya preveía que Nacho iba a perder el turno.

Efectivamente, así ha sido y Marla ya ha podido tirar. Jorge Fernández, que está pendiente de todo lo que ocurre, se ha quedado asombrado: “Eres una visionaria Marla.”

No sabemos si la concursante lo ha hecho conscientemente o no, pero desde luego, Marla llevaba razón. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!