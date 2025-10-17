Mejores momentos | 17 de octubre
“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla
La concursante había previsto qué le iba tocar en La ruleta de la suerte sin ser su turno.
En esta tirada Nacho es dueño del turno, pero Marla estaba preparada para tirar a La ruleta de la suerte mucho tiempo antes de que le tocase. La concursante del atril azul ya preveía que Nacho iba a perder el turno.
Efectivamente, así ha sido y Marla ya ha podido tirar. Jorge Fernández, que está pendiente de todo lo que ocurre, se ha quedado asombrado: “Eres una visionaria Marla.”
No sabemos si la concursante lo ha hecho conscientemente o no, pero desde luego, Marla llevaba razón. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
