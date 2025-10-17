Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 17 de octubre

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

El concursante del atril amarillo no ha parado de arriesgar para caer en el gajo del Bote.

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

Arancha Mela
Quién no arriesga no gana… y Nacho se ha aplicado este refrán muy bien. El concursante del atril amarillo aun sabiendo el panel ya, ha perseguido el Bote en tres ocasiones repetidas.

Pero, la suerte no se ha puesto del lado de Nacho porque ni con los comodines ha podido llegar a ese gajo tan deseado. Lo más triste es que ha estado muy cerca, prácticamente rozando el Bote.

A pesar de que Nacho no haya conseguido el Bote, al menos ha pasado a la Gran final de La ruleta de la suerte. ¡Qué valiente ha sido Nacho!

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés
Mejores momentos | 17 de octubre

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

La concursante del atril rojo se ha visto inundada por la ilusión al acertar el panel.

