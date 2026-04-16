Ana se redime de su pérdida anterior con un bote de ¡1.675€!

Durante este panel, como no iba a ser de otra forma, los concursantes volvieron a pasarse el turno entre todos ellos tras sus respectivos fallos. Sin embargo, la andaluza, que era la concursante que más dinero acumulaba, ha sido la encargada de resolverlo.

En un programa que acumula más pérdidas que dinero ganado, Ana ha conseguido pasar a la final ganando un bote acumulado de 1.675€, lo que le ha permitido conseguir la primera ola del programa.

Este plato ‘para picotear’ ha sido el encargado de que la concursante del atril amarillo se vaya directa a jugar la final con un marcador total de 2.675€, que suma al protocolario juego de mesa del programa.