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Mejores Momentos | 31 de marzo

La ambición de Andoni no tiene fin: ¡gana el panel final y se lleva 6.511 euros!

Tras haberse hecho con el bote, ha conseguido resolver el panel con la pista ‘Tres razas de perros’.

3_Final

La ambición de Andoni no tiene fin: ¡gana el panel final y se lleva 6.511 euros!

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Adrián Moreno
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Andoni se ha ganado el respeto de todo el plató, ya que ha dado una lección de como concursar en el programa. Sin hacer florituras ni nada fuera de lo normal, ha conseguido resolver el último panel.

La ‘ayuda final’ del ‘super comodín’ le ha brindado al concursante una vocal extra, que ha utilizado de forma eficiente, ya que todas las letras que ha tenido que decir en el panel final estaban incluidas, pese a ser las consonantes y vocales clásicas.

Esto ha hecho que se le quedara un panel casi completo para lograr adivinar las tres razas de perro: galgo español, caniche y bóxer. Andoni se irá a casa con 2.000€ más, que escondía el sobre y que, sumados a lo que ya tenía, hacen un total de 6.511€.

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