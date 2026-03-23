¡Alejandra pasa de rozar un bote de 1.850€ a caer en el gajo de 1/2!

Alejandra ha tenido que dividir su dinero a la mitad tras quedarse a escasos centímetros de llevarse el bote. Aun así, no ha perdido la ilusión después de pasar de tener 850 a 425€ y de rozar un bote de 1.850€.

La concursante del atril rojo ha ganado los gajos que Miguel le ha regalado tras haber caído en el ‘Se lo doy’. Gracias a esto, Alejandra ha empleado el gajo de ‘todas las vocales’ y el de la ‘doble letra’ en el ‘panel con bote’.

Al contar con el comodín y el ‘super comodín’, incluso después de dividir su dinero a la mitad, Alejandra se ha lanzado a seguir intentando caer en un bote que se la resistido. Finalmente, la concursante ha logrado acercarse a la cantidad que tenía antes de caer en el 1/2, resolviendo el panel por 700€.