VÍDEO INÉDITO: Las lágrimas de Joaquín al pensar en su retirada del fútbol: “Te juro que a mí me dolía el alma”

Joaquín Sánchez decidió renovar una temporada más con el Betis. El protagonista de ‘La penúltima y me voy’ nos explica lo que significa para él pensar en la retirada del mundo del fútbol.

“Te juro que a mí me dolía el alma, porque ha sido tu vida” afirma el futbolista al pensar en dejar lo que para él es su vida. “Son tantas cosas, tantos momentos, tantas vivencias” confiesa Joaquín al hablar de lo que significa para él su profesión.

El capitán del Betis asegura que ha sido toda su vida desde niño, “yo me levantaba con un balón en los pies y me acostaba con un balón en los pies” asegura el protagonista de ‘La penúltima y me voy’ en este vídeo inédito.