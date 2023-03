Así tomó Joaquín la decisión de renovar con el Betis: “Lo hablé con Susana y me ve más feliz”

El representante de Joaquín quiere conocer que tiene en la cabeza el protagonista de ‘la penúltima y me voy’ sobre su decisión de seguir en activo o no como jugador del Betis.

Joaquín le explica cómo ha cambiado su protagonismo en el equipo, “se me ha pasado por la cabeza hacer un año más, se lo he contado a mí mujer y ella me ve más feliz” afirma el futbolista sobre su renovación.

Las palabras de Pellegrini también han sido decisivas para Joaquín a la hora de afrontar su futuro. “Me dio un empujón” le dice el futbolista a Eduardo.

Joaquín asegura que tiene cacao en la cabeza, “una parte de mí me dice que continúe, pero por otro lado tengo muchas dudas”. Su representante le anima respecto a cómo ha cambiado su rol a lo largo de la temporada, “después del partido del Rayo, si me das una sola razón convincente para no renovar” le propone Eduardo a Joaquín.

Una bonita relación la de Joaquín con su representante en la que el futbolista le agradece a Eduardo Espejo todos los momentos que han vivido junto en los que las dudas invadían a Joaquín y le ha tenido que aguantar. ¿Llegarán al mismo punto sobre la renovación?