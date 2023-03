Joaquín se sincera con Susana Saborido: “No quiero sentir que sobro”

“Joaquín, si yo voy a verte y si no te veo jugar, a mí se me parte el alma” le confesaba su mujer al capitán del Betis. Susana Saborido habla de la pena que siente al ver a su marido en el banquillo después de tantos años viéndole jugar.

La mujer del futbolista le insiste en ir asumiendo poco a poco ese papel diferente que tiene que tener en el equipo. Joaquín afirma que eso lo sabe, pero dentro de sí sufre al vivir por y para el futbol y encontrarse en esa situación deportiva.

“Yo lo sufro porque lo único que he hecho en mi vida es jugar al futbol” se sincera Joaquín con Susana Saborido. Su mujer le animo sobre los motivos por los que tiene que emocionarse como futbolista y no sentirse que sobra en el club, “tú si has firmado es porque están al cien por cien” le dice Susana Saborido a un cabizbajo Joaquín.