Joaquín confiesa sus momentos más amargos como futbolista: “Me destrozó”

Joaquín Sánchez es el reflejo del humor y la alegría en el campo, pero el futbolista también ha vivido momentos muy duros en su profesión que compartió con sus seguidores en ‘La penúltima y me voy’.

Uno de los momentos en los que el extremo sufrió en su carrera profesional fue cuando Koeman se convirtió en entrenador del Valencia. “No sé porque me dió esa patada en el culo”, confesaba Joaquín Sánchez al hablar del holandés.

“Fue una patada en el culo”

Una actitud, la del técnico, que sorprendió al equipo al apartar a Cañizares, Angulo y Albelda. Para Joaquín, Koeman se convirtió en una piedra en su camino como futbolista, “no sé porqué ese hombre tuvo esa actitud conmigo”, afirma el protagonista de ‘La penúltima y me voy’ al hablar del mal ambiente que el técnico holandés generó en el Valencia, “teníamos aspiraciones de ganar la Liga y acabamos peleando por no descender”, eran las palabras de David Villa respecto a la situación en la Liga.

Comenzó 2008 y Joaquín solo podía pensar en dos cosas, la Eurocopa y la final de la Copa del Rey. En el torneo nacional venía siendo titular en todos los partidos pero en la final todo cambió. “Llega la final y no me pone, me sacaba a calentar y luego me quitaba, así tres veces”, añade. “Él me destrozó deportivamente”, añade Joaquín de lo que supuso para él esa etapa.

La Eurocopa de 2008 cada vez estaba más cerca y Joaquín tenía la posibilidad de poder ir convocado.

“La Eurocopa es una espina grande”.

Dejando de ser un jugador importante en el plantel valenciano, Joaquín veía como su situación en el club había repercutido a nivel nacional. “Joaquín no va a la Eurocopa porque salpicó todo lo que Koeman hizo", explica Susana Saborido.

Tras 23 años como profesional, estos han sido los momentos más amargos de Joaquín Sánchez como futbolista.

Una carrera que le ha convertido en leyenda y en la que ha celebrado grandes éxitos, pero en la que el protagonista de ‘La penúltima y me voy’ también se tuvo que enfrentar a los sinsabores del mundo del fútbol. No te pierdas su partido homenaje el martes 6 de junio a las 21:00 horas en laSexta y ATRESplayer.