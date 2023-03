Joaquín y la victoria en la Copa del Rey: lágrimas, emoción y el amor de su familia

Para Joaquín Sánchez disputar una final de una Copa del Rey 17 años después tenía un significado muy especial, siendo el número que luce en su dorsal en el Betis. El futbolista siempre ha querido disfrutar de su profesión y nunca se ha movido en el mundo del fútbol ni por el dinero ni por los títulos.

El día anterior a la final de la Copa del Rey 2021/2022, Joaquín vive la despedida de su familia antes de partir para la concentración. Su mujer, Susana Saborido, le hace un petición muy especial, levantar el título para dedicárselo a sus pequeñas, Daniela y Salma.

El capitán ejerció como tal en el partido de semifinal frente al Rayo Vallecano. En el vestuario, Joaquín Sánchez quiso tener unas palabras de ánimo con sus compañeros para alentarles antes de salir al terreno de juego. Un discurso que los futbolistas del Betis han grabado en sus corazones.

Joaquín: “Tengo que ganar por mis hijas”

La noche previa a la final y concentrado en el hotel, Joaquín tiene una bonita conversación con su hermano Ricardo, que le anima y le da su apoyo antes de disputar un partido tan importante en su carrera deportiva.

Daniela Sánchez compone una canción que jalea durante el trayecto al estadio de la Cartuja y con la que presume en una llamada telefónica con su padre. Toda la familia del capitán se reúne en el estadio para vivir la final junto a la afición bética. Susana Saborido hace una llamada a Joaquín antes del partido en el que tiene unas románticas palabras para el protagonista de ‘La penúltima y me voy”.

La mujer del capitán verdiblanco bromea con su familia sobre el ‘follón’ que llevan los jugadores en el autobús, un momento en el que el equipo sentía el calor de los aficionados y mediante palmas y cánticos iban calentando motores en su trayecto hacía la final de la Copa del Rey.

Daniela Sánchez: “Estoy muy orgullosa de mi padre”

La emoción pudo con Susana Saborido, que no pudo contener las lágrimas al escuchar el once inicial del partido y ver que Joaquín Sánchez no salía como titular. “Me da pena” afirmaba entre lágrimas la mujer del capitán mientras Daniela y Salma iban a consolarla.

El momento de más tensión del partido, lo vivió el futbolista cuando tuvo que tirar su penalti en la tanda. Su responsabilidad como capitán hizo que se le pasarán muchas ideas por la cabeza, desde ejecutar la pena máxima a los Panenka hasta salir corriendo del estadio para su casa.

Finalmente, el Betis se alzó con la victoria frente al Valencia y Joaquín Sánchez pudo levantar la Copa del Rey. El capitán quiso compartir ese momento con sus hijas y conservar así un recuerdo muy especial con las pequeñas.

Un sueño cumplido en la carrera futbolística del capitán y con el que espera que no sea el último título que pueda celebrar con su familia. Así vivió Joaquín Sánchez el triunfo del Betis en la Copa del Rey.