La emoción de Joaquín tras despedirse de sus hijas: “Me han puesto nervioso, tengo que ganar por ellas”

El capitán del Betis confiesa que en el camino a la concentración la única imagen que se le venía a la cabeza era levantar la Copa. Un sueño que le gustaría hacer realidad.

En el trayecto, recibe la llamada de su representante, ambos charlan sobre los bonito que es el número 17, los años que lleva Joaquín esperando para volver a levantar ese trofeo.

“No lo quería pensar mucho porque a veces el futbol no te da lo que te mereces” aseguraba Joaquín en el complicado viaje en el que no podía parar de pensar en la despedida de su familia y en su ilusión por dedicar el triunfo a sus hijas, Salma y Daniela.