Próximos retos | Programa 9

Los desafíos de la primera semifinal en la que habrá mucho en juego

El Rubik en Apnea de Daniel Illescas o la Asfíxica Total de Yélamo son dos de los retos que veremos en el programa 10 y, por el nombre, prometen ser de alta intensidad.

Los desafíos de la primera semifinal

El reto de Willy Bárcenas no se queda atrás, el cantante tendrá que enfrentarse al Equilibrismo en Llamas. María José Campanario también tendrá que jugar con el equilibrio con Ruedas en el Abismo.

Patricia Conde deberá interpretar la sintonía de 007 en su reto de Desafío Goldfinger. Eduardo Navarrete volverá a bailar por las alturas con la Danza en el Aire.

La presentadora Eva Soriano peleará por salir de la última posición con la prueba Sincro en Seco. Además, Jessica Goicoechea afinará la puntería con una prueba clásica de El Desafío, Disparo Olímpico.

¡No te pierdas la primera semifinal de El Desafío!

