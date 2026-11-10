Mónica sorprende en La ruleta de la suerte con una resolución de infarto y consigue el premio extra

La tensión se ha apoderado del plató de La ruleta de la suerte durante la gran final de Mónica. Con el tiempo prácticamente agotado, la concursante ha conseguido encontrar la solución del panel en el último momento.

Su rapidez ha sido decisiva para completar la prueba cuando solo quedaban dos segundos. Una resolución al límite que ha convertido su participación en un final de película y le ha permitido hacerse también con el premio extra.