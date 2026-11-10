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En tierra lejana | Avance

Esta noche, un divorcio y una promesa de amor marcan el futuro de Alya y Cihan

Aunque deben separarse tras el regreso de Boran, Alya y Cihan no renuncian a su amor. Los dos firman el divorcio con la esperanza de volver a celebrar su boda.

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Esta noche, un divorcio y una promesa de amor marcan el futuro de Alya y Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya y Cihan se preparan para firmar los documentos del divorcio de mutuo acuerdo. "Lo último que quiero en esta vida es ser yo quien os haga firmar estos papeles, pero es lo que hay. Ojalá hubiera otra manera", les dice Erol con pena, consciente de que ambos siguen enamorados.

Ahora que Boran ha vuelto a sus vidas, Alya y Cihan saben que deben divorciarse, aunque mantienen la esperanza de poder casarse de nuevo más adelante. Cihan confía en que Alya pueda divorciarse de Boran para empezar una nueva vida juntos.

El momento es agridulce, pero también está lleno de esperanza por todo lo que sueñan compartir. Tras firmar los documentos, Cihan le dice a Erol: "Serás nuestro testigo cuando nos casemos. Ahí lo dejo".

Esta noche, a las 23:00 horas, no te pierdas el capitulazo de En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.

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