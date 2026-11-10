Esta noche, un divorcio y una promesa de amor marcan el futuro de Alya y Cihan

Alya y Cihan se preparan para firmar los documentos del divorcio de mutuo acuerdo. "Lo último que quiero en esta vida es ser yo quien os haga firmar estos papeles, pero es lo que hay. Ojalá hubiera otra manera", les dice Erol con pena, consciente de que ambos siguen enamorados.

Ahora que Boran ha vuelto a sus vidas, Alya y Cihan saben que deben divorciarse, aunque mantienen la esperanza de poder casarse de nuevo más adelante. Cihan confía en que Alya pueda divorciarse de Boran para empezar una nueva vida juntos.

El momento es agridulce, pero también está lleno de esperanza por todo lo que sueñan compartir. Tras firmar los documentos, Cihan le dice a Erol: "Serás nuestro testigo cuando nos casemos. Ahí lo dejo".

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