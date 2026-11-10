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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El secreto de Karlos Arguiñano para preparar un salmón jugoso con una irresistible salsa de naranja
El cocinero propone una receta de salmón con un toque cítrico y agridulce, acompañada de una salsa aromática que transforma este pescado en un plato lleno de sabor.
Karlos Arguiñano ha preparado en Cocina abierta un delicioso salmón con salsa de naranja, una combinación que destaca por su aroma y sabor. Para elaborarla, utiliza zumo de naranja, salsa de soja, azúcar moreno, ajo y jengibre, dejando reducir la mezcla durante unos minutos.
El chef cocina las rodajas de salmón a fuego vivo para conseguir que queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Después, las acompaña con la salsa, huevas de salmón y piel de naranja cortada en juliana. ¡Una receta perfecta para sorprender!