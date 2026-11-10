El secreto de Karlos Arguiñano para preparar un salmón jugoso con una irresistible salsa de naranja

Karlos Arguiñano ha preparado en Cocina abierta un delicioso salmón con salsa de naranja, una combinación que destaca por su aroma y sabor. Para elaborarla, utiliza zumo de naranja, salsa de soja, azúcar moreno, ajo y jengibre, dejando reducir la mezcla durante unos minutos.

El chef cocina las rodajas de salmón a fuego vivo para conseguir que queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Después, las acompaña con la salsa, huevas de salmón y piel de naranja cortada en juliana. ¡Una receta perfecta para sorprender!