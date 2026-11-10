¿Qué pasará durante la huelga general? Hablamos con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido preguntada este martes en Espejo Público por lo que cree que va a pasar durante las próximas horas con motivo de la huelga general del miércoles 11 de noviembre. Susanna Griso ha querido destacar la división sindical que se ha producido sobre la huelga tras la tragedia de Urda, a lo que Ayuso ha respondido: "Es un cachondeo. No saben ni quién protesta ni por qué. Solo saben que están cobrando del gobierno".

"No hay derecho a que todo el mundo esté pagando con su dinero, con su esfuerzo, con su comercio, con sus desvelos toda esta caradura. Se tiene que acabar. El miedo en España es que esto no cambie", detalla la presidenta de la Comunidad de Madrid. También ha pedido que la gente reflexione: "¿Esto lo quiere alguien más?", y que se planteen "dónde vamos hacia delante".

Sobre los sindicatos en Adamuz

Ayuso ha querido hacer referencia al accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero que dejó 46 fallecidos: "Ya desde Adamuz tendrían que haber metido una huelga hasta que las condiciones de seguridad de las vías hubieran cambiado", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, ha criticado que "no han hecho nada".

En referencia a si se subiría a un tren de alta velocidad ha explicado que si es con todas las garantías, sí que lo haría. "Siempre fue un orgullo la alta velocidad para todos" ha recordado Ayuso y ha destacado que le "encantaría volver a esto". Eso sí, ha respondido a Susanna Griso que si le dan la opción de viajar a Barcelona en tren o en avión, elegiría el avión. "Y lo siento mucho", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.