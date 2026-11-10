HUELGA GENERAL
¿Qué pasará durante la huelga general? Hablamos con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la pregunta de Susanna Griso sobre su pronóstico de las próximas horas durante la huelga general y ha cargado contra los sindicatos en Adamuz: "No han hecho nada".
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- La entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso, en atresplayer
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Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido preguntada este martes en Espejo Público por lo que cree que va a pasar durante las próximas horas con motivo de la huelga general del miércoles 11 de noviembre. Susanna Griso ha querido destacar la división sindical que se ha producido sobre la huelga tras la tragedia de Urda, a lo que Ayuso ha respondido: "Es un cachondeo. No saben ni quién protesta ni por qué. Solo saben que están cobrando del gobierno".
"No hay derecho a que todo el mundo esté pagando con su dinero, con su esfuerzo, con su comercio, con sus desvelos toda esta caradura. Se tiene que acabar. El miedo en España es que esto no cambie", detalla la presidenta de la Comunidad de Madrid. También ha pedido que la gente reflexione: "¿Esto lo quiere alguien más?", y que se planteen "dónde vamos hacia delante".
Sobre los sindicatos en Adamuz
Ayuso ha querido hacer referencia al accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero que dejó 46 fallecidos: "Ya desde Adamuz tendrían que haber metido una huelga hasta que las condiciones de seguridad de las vías hubieran cambiado", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, ha criticado que "no han hecho nada".
En referencia a si se subiría a un tren de alta velocidad ha explicado que si es con todas las garantías, sí que lo haría. "Siempre fue un orgullo la alta velocidad para todos" ha recordado Ayuso y ha destacado que le "encantaría volver a esto". Eso sí, ha respondido a Susanna Griso que si le dan la opción de viajar a Barcelona en tren o en avión, elegiría el avión. "Y lo siento mucho", ha añadido.
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