El hermano de un fallecido en el accidente de Urda critica a Sánchez por no estar en el funeral: "Nadie le pide que rece ni que comulgue"

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda ha provocado malestar entre los afectados y sus familiares. El presidente del Gobierno no acudirá este martes a la ceremonia religiosa que se celebra en la Catedral de Toledo en memoria de las 69 personas que perdieron la vida en el siniestro. El Ejecutivo estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Los Reyes y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también han confirmado su asistencia.

La decisión ha sido uno de los asuntos abordados en 'Espejo Público', donde han intervenido dos personas directamente golpeadas por la tragedia: Miguel Ángel Pérez, superviviente del accidente, y Manolo San Emeterio, hermano de Pepe, una de las víctimas mortales.

"Tiene que ir sí o sí"

Manolo ha reconocido que no entiende los motivos de la ausencia del presidente y ha defendido que debería acudir al funeral. "Creo que tiene que ir sí o sí", ha afirmado. Para él, se trata de una cuestión de respeto hacia su hermano y hacia todas las familias que están atravesando el duelo. "Todos debemos respeto a mi hermano y a todas las familias de la tragedia que estamos pasando", ha añadido.

El hermano de Pepe también ha explicado que la familia ya celebró un funeral en Sevilla, al que sí acudieron representantes de las instituciones andaluzas, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, además de autoridades municipales y religiosas. San Emeterio ha agradecido el acompañamiento recibido desde el primer momento y ha insistido en la importancia de que las instituciones estén cerca de quienes han perdido a sus seres queridos.

"Un funeral no es un acto político"

Miguel Ángel Pérez, que viajaba en uno de los trenes que colisionaron, ha sido especialmente crítico con la justificación de que el presidente no acuda por tratarse de un oficio religioso. "Un funeral no es un acto político", ha defendido durante la entrevista.

El superviviente considera que la presencia del presidente del Gobierno en una ceremonia de estas características no implica compartir una confesión religiosa, sino mostrar solidaridad con las familias. "Nadie le pide que rece, nadie le pide que comulgue y que comparta una fe; se le pide que esté en un funeral", ha explicado.

Pérez ha insistido en que las familias necesitan sentir que las instituciones están a su lado en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. A su juicio, la ausencia de Sánchez transmite un mensaje de abandono a quienes todavía intentan recuperarse de las consecuencias del accidente. "El mensaje que se da a las familias, que cada vez se van sintiendo más abandonadas, es devastador", ha lamentado.

También ha recordado que acompañar a las víctimas significa estar presente, incluso cuando no hay palabras capaces de aliviar el dolor. Para él, la asistencia institucional tiene un valor simbólico que no puede sustituirse simplemente enviando a otros representantes del Gobierno.

Sánchez tampoco acudió al funeral de Adamuz

La polémica recuerda a lo ocurrido tras el accidente ferroviario de Adamuz, donde el presidente tampoco asistió al funeral religioso por las víctimas. En aquella ocasión, el Gobierno estuvo representado por varios miembros del Ejecutivo.

En el caso de Urda, Moncloa ha mantenido el mismo criterio y ha delegado la representación institucional en Carlos Cuerpo y Milagros Tolón. Sánchez ha justificado su ausencia alegando que no suele acudir a oficios religiosos.

El funeral de este martes reunirá en la Catedral de Toledo a familiares de las víctimas, representantes institucionales y autoridades. La ceremonia pretende rendir homenaje a las 69 personas fallecidas en el choque de los dos trenes de alta velocidad.

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