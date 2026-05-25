Nicolás Redondo manda un contundente mensaje al PSOE: "Zapatero no debería ser nunca un símbolo ético del partido"

Nicolás Redondo asegura que pidió que se estudiara la salida de Zapatero del partido del que él mismo fue expulsado. El histórico dirigente socialista, ex secretario general del PSOE de País Vasco asegura que hace aproximadamente un año pidió al partido que evaluara si José Luis Rodríguez Zapatero debía continuar vinculado al PSOE. Añade que aquella petición no estaba relacionada con las cuestiones judiciales actuales, sino con motivos estrictamente políticos.

Afirma que planteó esa posibilidad por el apoyo que, según sostiene, el expresidente habría mostrado hacia Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Dice que consideraba incompatible esa posición con los valores históricos del Partido Socialista.

Discrepancias políticas "radicales"

Redondo dice que sus diferencias con Zapatero vienen de lejos y recuerda que abandonó la ejecutiva socialista por desacuerdos políticos con la línea que, según afirma, impulsó el expresidente. Añade que su salida y su posterior expulsión del partido fueron consecuencia de profundas discrepancias políticas con la dirección socialista y asegura que, precisamente por estar fuera, puede hablar ahora con mayor libertad.

"Zapatero no debería ser un símbolo ético"

El exdirigente socialista asegura que José Luis Rodríguez Zapatero "no debería ser nunca un símbolo ético del partido". Añade que considera que la referencia moral y ética del PSOE debe estar representada por figuras históricas como Ramón Rubial o Julián Besteiro. Además, dice que alrededor del expresidente se ha construido "un artefacto sentimental muy poderoso" dentro del partido, aunque insiste en que, a su juicio, eso no equivale a convertirlo en un referente moral del socialismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.