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Suna le abre su corazón a Esme para defender a Abidin: ¿logrará que lo perdone?

El pasado sigue pesando sobre la familia, pero Suna ya no puede seguir viendo sufrir a las dos personas que más quiere. En una conversación cargada de emoción, intenta convencer a Esme de que deje atrás el rencor y le dé una oportunidad a Abidin. ¿Será capaz de perdonarlo?

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Suna le abre su corazón a Esme para defender a Abidin: ¿logrará que lo perdone?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El dolor por la muerte del bebé sigue muy presente en Esme, incapaz de olvidar el papel que Abidin tuvo en aquella tragedia. Sin embargo, Suna decide sentarse con su madre para tener una de las conversaciones más difíciles de su vida.

La joven le recuerda que Abidin carga con la culpa de lo ocurrido y que nadie sufre más que él por todo lo que pasó. Además, le hace ver que ahora también será padre y que necesita poder construir una familia sin vivir condenado por su pasado.

Pero Esme no consigue dar ese paso. La madre de Suna reconoce que todavía no sabe cómo perdonar a Abidin. Lejos de enfrentarse a ella, Suna intenta que comprenda su situación. Le recuerda que Abidin es su marido y el padre de su hijo. Antes de terminar la conversación, le dice: "Espero que algún día puedas perdonar a Abidin, mamá".

¿Conseguirá Suna acercar posturas entre su madre y Abidin o el pasado seguirá marcando el futuro de la familia? Esta noche, a las 22 horas, capitulazo de Una nueva vida. Disponible ya en atresplayer.

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