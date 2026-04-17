Una receta original, fácil y refrescante de Joseba Arguiñano: cubalibre de foie

Sirve el cubalibre de foie muy frío para apreciar mejor el contraste entre la untuosidad del foie y el toque dulce y burbujeante de la gelatina de cola.

Ingredientes, para 4 personas

160 g de mousse de foie

3 hojas de gelatina neutra

330 ml de refresco de cola

200 ml de nata líquida (para montar)

20 ml de salsa de soja

50 ml de ron

2-3 cáscaras de limón

20 g de maíces fritos picados

Sal en escamas

Perejil

Ingredientes Cubalibre de foie | antena3.com

Elaboración

Para hacer la mousse, pon la nata en un bol y semimóntala con una varilla manual (o con una batidora de varillas), hasta que empiece a coger cuerpo.

Pon la mousse de foie en un bol aparte y remuévela con una lengua hasta que se ponga a punto de pomada. Pásala al bol de la nata, añade la soja y mezcla bien.

Pásala al bol de la nata | antena3.com

Llena 4 copas hasta un poco más de la mitad con la mousse de foie (si quieres puedes hacerlo con ayuda de una manga pastelera). Deja que se enfríen en el frigorífico.

Para el cubalibre, pon el refresco de cola en un cazo. Añade 2-3 cáscaras de limón y deja que reduzca a la mitad.

Añade 2-3 cáscaras de limón y deja que reduzca a la mitad | antena3.com

Mientras tanto, hidrata las hojas de gelatina en un bol con agua, para que se ablanden. Retira el exceso de agua e introdúcelas en el cazo. Vierte el ron y mezcla bien para que se deshaga la gelatina. Cuélala a una jarra con pico vertedor. Deja que se temple, hasta que esté a la temperatura corporal aproximadamente.

Saca las copas del frigorífico y vierte sobre cada una la gelatina de cola, hasta hacer una capa de medio centímetro aproximadamente. Introduce las copas de nuevo en el frigorífico para que gelifiquen, unos 30 minutos aproximadamente. Esparce por encima unas escamas de sal y unos maíces fritos. Decora con una hoja de perejil.