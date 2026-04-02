Receta tradicional de Karlos Arguiñano: Callos de ternera de la abuela Pilar

Ingredientes (4 p.):

1 kg de callos de ternera crudos y limpios

1 hueso de espinazo de cerdo

2 manitas de cerdo

150 g de chorizo

4 lonchas de jamón serrano (80 g)

1 pastilla de caldo de ave o carne

1 cebolla

1 diente de ajo

1 patata

aceite de oliva virgen extra

sal

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

perejil

Elaboración

Pon en la olla rápida el hueso de espinazo, los callos y las manitas. Agrega las hojas de laurel, la pastilla de caldo desmenuzada y sal. Cierra la olla y cocina durante 40 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Abre la olla, retira la mayor parte del caldo y resérvalo.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica la cebolla en brunoise (daditos pequeños) y deja que se poche hasta que coja color, unos 8 minutos.

Pela el ajo y ponlo en el mortero. Añade perejil picado y una pizca de sal. Maja. Incorpora el majado a la cebolla pochada y mezcla bien. Corta el chorizo en rodajas y añádelas. Saltea el conjunto. Agrega el pimentón y el comino, y remueve. Pela la patata y córtala en trocitos pequeños. Incorpóralos al sofrito y saltea todo.

Agrega el sofrito a la olla de los callos y las manitas y deja que cocer a fuego medio durante 15-20 minutos. Ve añadiendo caldo del que tenías reservado, si es necesario.

Reparte los callos en 4 platos hondos y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Lava los callos con agua templada, con una gotita de vinagre y bicarbonato para rebajar el olor tan fuerte que de por sí tienen los callos.