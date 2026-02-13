Emotivo
Roberto Brasero agradece el apoyo tras el fallecimiento de su madre: "He venido para que, desde donde esté, me siga viendo"
Vuelve Roberto Brasero tras enfrentar uno de los momentos más difíciles, la muerte de su madre Felicidad. Hoy, ha querido dar las gracias a todo el equipo por el apoyo.
Roberto Brasero atraviesa una de las semanas más complicadas de su vida, marcada por el triste fallecimiento de su madre, Felicidad, una mujer que amaba la televisión y poder ver a su hijo en ella.
"He venido para que, desde donde esté, me siga viendo", advierte Roberto Brasero durante su vuelta a Y ahora Sonsoles. Un regreso de lo más esperado y en el que confiesa que se ha sentido muy querido.
"Muchas gracias a todo el equipo y a ti la primera", le ha dicho Roberto Brasero a Sonsoles Ónega. Un momento de lo más emotivo que nos ha conmovido a todos.
