Calles y casas bloqueadas por la nieve en León: "Llevamos así desde el 5 de enero"
La novena borrasca del año deja a media España luchando contra el viento, el agua y la nieve, mientras los afectados se preguntan cuánto tiempo más deberán convivir con el caos del temporal.
El temporal sigue encadenándose en España y Oriana ya es la novena borrasca consecutiva que azota el país. Varias comunidades permanecen en alerta por fuertes lluvias y viento, mientras muchas zonas aún intentan recuperarse de los destrozos provocados por los frentes anteriores.
La nieve ha causado estragos también en toda la Península. En el norte de España están en alerta naranja y en León, los vecinos tratan de deshacerse de la nieve de cualquier forma para poder quitarla de las puertas de sus casas.
"Llevamos así desde el día 5 de enero, siempre con nieve y paleando todos los días para ir a trabajar", nos cuenta una de las vecinas.
La novena borrasca del año azota con fuerza y pone en jaque a media España, con rachas intensas de viento y lluvias persistentes. Mientras tanto, en muchas viviendas aún se achica agua y se retira barro acumulado en las plantas bajas. La pregunta ahora es inevitable: ¿cuándo regresará la normalidad?
