Calles y casas bloqueadas por la nieve en León: "Llevamos así desde el 5 de enero"

La novena borrasca del año deja a media España luchando contra el viento, el agua y la nieve, mientras los afectados se preguntan cuánto tiempo más deberán convivir con el caos del temporal.

Nieve

El temporal sigue encadenándose en España y Oriana ya es la novena borrasca consecutiva que azota el país. Varias comunidades permanecen en alerta por fuertes lluvias y viento, mientras muchas zonas aún intentan recuperarse de los destrozos provocados por los frentes anteriores.

La nieve ha causado estragos también en toda la Península. En el norte de España están en alerta naranja y en León, los vecinos tratan de deshacerse de la nieve de cualquier forma para poder quitarla de las puertas de sus casas.

"Llevamos así desde el día 5 de enero, siempre con nieve y paleando todos los días para ir a trabajar", nos cuenta una de las vecinas.

La novena borrasca del año azota con fuerza y pone en jaque a media España, con rachas intensas de viento y lluvias persistentes. Mientras tanto, en muchas viviendas aún se achica agua y se retira barro acumulado en las plantas bajas. La pregunta ahora es inevitable: ¿cuándo regresará la normalidad?

Nieve

Cayetano Martínez de Irujo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba

Nicolás Redondo

La sentencia de Nicolás Redondo a Pedro Sánchez : "Domina el PSOE hoy ¡por desgracia!"

3_GranPremio
Mejores Momentos | 13 de febrero

¡Juanjo destapa el ‘gran premio’ y consigue resolver un panel de 2.990€!

Laura Matamoros
CORAZÓN

Sigue la guerra de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio con Laura Matamoros

2_PanelMaría
Mejores Momentos | 13 de febrero

María consigue la cuarta ola consecutiva del programa resolviendo un panel de 562€

La concursante maña no ha pasado desapercibida y ha ganado su primera ola del programa.

Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"
Para 4 personas

Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"

Para elaborar estas setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile, si no tienes todos los ingredientes, no pasa nada. Con los que tengas te resultará increíblemente fácil de preparar.

1_LetraOculta

Jorge resuelve el panel de la ‘letra oculta’ por 725€

Roberto Leal

Roberto Leal: "¿Qué hago si mis hijos me pillan manteniendo relaciones sexuales?"

Redondo contra Gutiérrez

El Socialismo dividido, Víctor Gutiérrez y Nicolás Redondo confrontan posturas: "Eso no es el PSOE"

