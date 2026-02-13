Lo vemos
Así fue el terrorífico secuestro de Salma a manos de su novio: "La ataba todos los días para que no se escapara"
Pese a que su desaparición se clasificó en un principio como voluntaria, la realidad ha resultado ser terrorífica: había estado secuestrada por su propio novio durante dos años.
Hace dos años, la desaparición de Salma en Murcia fue clasificada como voluntaria, y su caso quedó prácticamente olvidado. Sin embargo, la mujer acaba de reaparecer, revelando un horror que nadie sospechaba: había sido secuestrada y mantenida bajo control de su propio novio durante todo este tiempo.
Su estado es alarmante: presenta golpes en todo el cuerpo, ha perdido la visión en un ojo y denuncia haber sufrido abusos sexuales. Un estado que ha indignado profundamente a sus familiares y amigos, que durante años estuvieron buscándola.
Finalmente logró escapar y pedir ayuda, poniendo fin a un calvario que duró años y dejando a familiares y autoridades consternados por la gravedad de lo ocurrido. Hoy, el acusado ya está en prisión y se le imputan delitos de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con dos conocidas de Salma. Según nos cuenta, nunca podía escapar porque la ataba, pero aquel día él estaba dormido y pudo arrastrarse hasta la puerta para que no la captaran las cámaras: "Si no la disparaba".
Salma ha vivido una auténtica película de terror que le ha dejado infinidad de secuelas. "Apenas se puede poner en pie, nos ha contado que la golpeaba con un mazo", señalan. Una historia que ha conmocionado a toda Murcia.
