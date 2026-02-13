Lo vemos
Hackean la aplicación del banco a Sandra y le roban 2.400 euros: "No sabemos cómo lo hicieron"
Es la última moda en estafas: te hackean la aplicación del banco para quedarse con tus datos. Algo que a Sandra ya le ha costado un disgusto.
Publicidad
Un simple mensaje puede ser la puerta de entrada al fraude. “Actualiza la nueva app del banco”, dice el aviso que llega al móvil junto a un enlace aparentemente oficial. Nada hace sospechar… hasta que ya es tarde.
Detrás se esconde una estafa que suplanta a la entidad bancaria. El enlace no actualiza nada: instala una aplicación clonada que permite a los ciberdelincuentes espiar cada movimiento del usuario y hacerse con contraseñas, datos personales y toda la información confidencial.
Es lo que le ha ocurrido a Sandra, una joven que ha perdido 2.400 euros. "La aplicación estaba bloqueada, no sabemos cómo lo hicieron", nos cuenta, desvelando que aún no ha podido recuperar el dinero.
Más Noticias
- Roberto Brasero agradece el apoyo tras el fallecimiento de su madre: "He venido para que, desde donde esté, me siga viendo"
- Calles y casas bloqueadas por la nieve en León: "Llevamos así desde el 5 de enero"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba
Las entidades financieras ya advierten: nunca pedirán desinstalar su app, instalar otra distinta ni facilitar claves completas o datos sensibles por mensaje. Si te hablan de app nueva, claves de acceso o información privada, desconfía. Parece real, pero no lo es.
Publicidad