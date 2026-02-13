Hackean la aplicación del banco a Sandra y le roban 2.400 euros: "No sabemos cómo lo hicieron"

Un simple mensaje puede ser la puerta de entrada al fraude. “Actualiza la nueva app del banco”, dice el aviso que llega al móvil junto a un enlace aparentemente oficial. Nada hace sospechar… hasta que ya es tarde.

Detrás se esconde una estafa que suplanta a la entidad bancaria. El enlace no actualiza nada: instala una aplicación clonada que permite a los ciberdelincuentes espiar cada movimiento del usuario y hacerse con contraseñas, datos personales y toda la información confidencial.

Es lo que le ha ocurrido a Sandra, una joven que ha perdido 2.400 euros. "La aplicación estaba bloqueada, no sabemos cómo lo hicieron", nos cuenta, desvelando que aún no ha podido recuperar el dinero.

Las entidades financieras ya advierten: nunca pedirán desinstalar su app, instalar otra distinta ni facilitar claves completas o datos sensibles por mensaje. Si te hablan de app nueva, claves de acceso o información privada, desconfía. Parece real, pero no lo es.