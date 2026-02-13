Antena3
Hackean la aplicación del banco a Sandra y le roban 2.400 euros: "No sabemos cómo lo hicieron"

Es la última moda en estafas: te hackean la aplicación del banco para quedarse con tus datos. Algo que a Sandra ya le ha costado un disgusto.

Un simple mensaje puede ser la puerta de entrada al fraude. “Actualiza la nueva app del banco”, dice el aviso que llega al móvil junto a un enlace aparentemente oficial. Nada hace sospechar… hasta que ya es tarde.

Detrás se esconde una estafa que suplanta a la entidad bancaria. El enlace no actualiza nada: instala una aplicación clonada que permite a los ciberdelincuentes espiar cada movimiento del usuario y hacerse con contraseñas, datos personales y toda la información confidencial.

Es lo que le ha ocurrido a Sandra, una joven que ha perdido 2.400 euros. "La aplicación estaba bloqueada, no sabemos cómo lo hicieron", nos cuenta, desvelando que aún no ha podido recuperar el dinero.

Las entidades financieras ya advierten: nunca pedirán desinstalar su app, instalar otra distinta ni facilitar claves completas o datos sensibles por mensaje. Si te hablan de app nueva, claves de acceso o información privada, desconfía. Parece real, pero no lo es.

Roberto Brasero agradece el apoyo tras el fallecimiento de su madre: "He venido para que, desde donde esté, me siga viendo"

Calles y casas bloqueadas por la nieve en León: "Llevamos así desde el 5 de enero"

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba

CRISIS PSOE

La sentencia de Nicolás Redondo a Pedro Sánchez : "Domina el PSOE hoy ¡por desgracia!"

Mejores Momentos | 13 de febrero

¡Juanjo destapa el ‘gran premio’ y consigue resolver un panel de 2.990€!

La gran gesta de Juanjo sigue en aumento tras llevarse casi 3.000€.

CORAZÓN

Sigue la guerra de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio con Laura Matamoros

La colaboradora de Espejo Público responde a su primo: "No escupas al cielo que luego te cae".

María consigue la cuarta ola consecutiva del programa resolviendo un panel de 562€

Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"

Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"

Jorge resuelve el panel de la ‘letra oculta’ por 725€

