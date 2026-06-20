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El menú definitivo para hacer frente a la próxima ola de calor de Karlos y Joseba Arguiñano

Este conjunto de recetas refrescantes conforma el menú que necesitas para afrontar un caluroso día con energía.

El menú definitivo para hacer frente a la próxima ola de calor de Karlos y Joseba Arguiñano

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Marta Jorge
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El mes de junio ha llegado pisando fuerte con unas temperaturas difíciles de soportar y qué mejor manera de afrontarlo que con estas recetas, que además de saludables y originales son sencillas.

Con este menú, vas a poder olvidar durante un rato el calor y disfrutar de unos bocados exquisitos. Aquí tienes cuatro recetas ligeras que te aportarán mucha vitalidad y no te harán sentir pesado el resto del día.

Entrante: Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano

El claro ejemplo de cómo convertir tu entrante típico en un plato original: añades remolacha y cerezas a tu salmorejo y… ¡A sorprender a tu paladar!

La clave está en utilizar un pan rústico con buena miga y tomates muy maduros. La elaboración no tiene mucho misterio, así que, no tardarás mucho en poder disfrutarlo. Eso sí, no te olvides de dejarlo un rato en el frigorífico para potenciar el sabor.

Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"

Primer plato: espárragos frescos con paté de pimiento de Joseba Arguiñano

Tener poco tiempo no es un impedimento para comer algo rico y sano. Esta forma de incluir los espárragos en tu dieta va a convencerte.

Cocer y hornear los espárragos y triturar los ingredientes, eso es todo lo que tienes que hacer para conseguir este plato. Además, la decoración con las nueces, el aceite de oliva y el pimentón harán que la receta luzca mucho más elaborada.

Receta de temporada, de Joseba Arguiñano: espárragos frescos con paté de pimiento

Segundo plato: ensalada de salmón marinado, de Karlos Arguiñano

Como lo que queremos es un menú que nos alegre el día, esta receta rápida y diferente funciona a la perfección. Y es que en un menú refrescante no podía faltar la mejor aliada de los veranos: una buena ensalada.

Si eres amante del salmón, esta idea te va a volver loco. El aguacate, el tomate y la vinagreta de ajo y mostaza son claves para complementar esta receta y conseguir un plato muy completo.

Receta de ensalada de salmón marinado, de Karlos Arguiñano: "¡Es tan sencillo, tan curioso y tan distinto!"

Postre exprés: bocaditos de naranja de Karlos Arguiñano

Para el broche final del menú, este postre saludable y divertido hará que termines con demasiado buen sabor de boca. Puedes usar diferentes frutas, como sandía o pomelo y también lo puedes decorar al gusto.

Si lo haces con naranjas, lo importante es asegurarte de que tengan mucho zumo, una vez conseguido esto, el resto es pan comido. Tras mezclar el zumo con el azúcar y la harina de maíz refinada, solo tienes que hervirlo hasta espesar y dejarlo enfriar en un molde. Espera hasta que esté bien fresquito y una vez esté decorado ya solo queda terminar de disfrutar.

Karlos Arguiñano: receta de bocaditos de naranja, un postre exprés, fácil y fresquito
Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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