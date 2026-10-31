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La entrevista más aterradora de Joaquín Padilla y Brian en La ruleta de la suerte: “Me da miedo cuando suena reggaetón”

Halloween ya está aquí y, en La ruleta de la suerte, lo han celebrado por todo lo alto. Tanto es así que Brian y Joaquín Padilla no han tenido miedo a responder a las preguntas más terroríficas. ¡No te pierdas la entrevista!

Brian y Joaquín Padilla en Halloween

La entrevista más aterradora de Joaquín Padilla y Brian en La ruleta de la suerte: “Me da miedo cuando suena reggaetón”

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Borja Tamayo
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Halloween ha llegado y, para celebrarlo, en La ruleta de la suerte han sacado del armario (¿o quizás era el ataúd?) los mejores disfraces para la ocasión. Al más puro estilo Entrevista con el vampiro, Brian y Joaquín Padilla se han atrevido a responder preguntas propias de la noche más tenebrosa del año.

Y es que, tanto uno como el otro, son conscientes de que hay cosas a las que es imposible no tener miedo. Por mucho que Brian “tenga más miedo a los vivos que a los muertos” y que tema profundamente “cuando los concursantes caen en la Quiebra”, hay otras situaciones ante las que es imposible no dejarse asolar por el terror.

Ejemplo de ello es “cuando ponen reggaetón en La ruleta de la suerte”, como bien ha señalado el sustito de Laura Moure vestido de Lestat. Mientras que, Joaquín, ha confesado que estaría encantado de recibir a los espíritus en el plató: “¡Hago un llamamiento!”.

Asimismo, se han aventurado a entrar en su propia película de terror. Porque, ¿quién de los dos sobreviviría hasta el final en este tipo de cintas? ¡Dale play al vídeo para conocer la respuesta!

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