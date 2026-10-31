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Mejores momentos | Batallas

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

El coach no ha podido ocultar su emoción tras escuchar el impresionante dueto de sus talents, que han estado a punto de hacerle llorar durante los ensayos.

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

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Las Batallas de La Voz 2026 han comenzado cargadas de emoción y Melendi ya ha vivido uno de los momentos más especiales de esta nueva fase. El asturiano ha escuchado el ensayo de Lorena y Enrique, dos de sus talents, que han firmado un dueto impresionante.

La actuación ha sido tan especial que Melendi ha estado a punto de romper a llorar, algo que no ha pasado desapercibido para los protagonistas. “Verle emocionarse así es la bomba”, ha reconocido Enrique, sorprendido por la reacción de su coach.

Melendi tampoco ha querido guardarse lo que sentía y, después de asegurarles que son muy buenos, les ha agradecido que le eligiesen como coach durante las Audiciones a ciegas.

Un momento muy emotivo antes de que Lorena y Enrique tengan que enfrentarse sobre el escenario en una Batalla en la que solo uno ha podido continuar en el equipo de Melendi. ¡No te pierdas este precioso momento!

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