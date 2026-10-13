Un plato sano
Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaos a comer verdura y a buen precio”
Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de coliflor al curry para que le demos una oportunidad a la verdura. Una receta rica y a buen precio que te ayudará a seguir una dieta sana y equilibrada.
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Karlos Arguiñano avisa a sus seguidores, “dadle una oportunidad a la coliflor” los ha animado el cocinero sobre esta verdura. Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer una receta de coliflor al curry con la que podrás tener una comida sana y a buen precio. ¿Os animáis?
Ingredientes (4 p.):
- 1 coliflor
- 1 patata
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 300 ml de leche de coco
- 40 g de mantequilla fundida
- 1 cucharada de tomate concentrado
- un trozo de raíz de jengibre (2 cm)
- 1 cayena
- 1 cucharadita de curry
- 1 cucharadita de cúrcuma
- ½ cucharadita de comino
- 12-15 hojas de albahaca
- sal
- perejil
Elaboración:
Retira las hojas exteriores de la coliflor y quita el tronco central. Lávala bajo el agua corriente y separa la cabeza en ramilletes. Pela la patata y córtala en dados de bocado.
Pon agua a hervir en una cazuela. Introduce la patata y la coliflor. Sazona, tapa y cocina durante 15 minutos. Escurre toda el agua y reserva las hortalizas en la misma cazuela.
Calienta en una sartén el comino, la cúrcuma, el curry y la cayena hasta que se tuesten. Incorpora la mantequilla fundida. Añade los ajos pelados y picados finamente. Pela y pica la cebolla e introdúcela. Ralla el jengibre y agrégalo. Mezcla bien y deja pochar durante 6-8 minutos. Incorpora la leche de coco y la pasta de tomate. Remueve y deja cocinar durante 2-3 minutos. Vierte esta mezcla sobre la coliflor y la patata y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien los sabores.
Pica finamente las hojas de albahaca.
Sirve la coliflor en platos hondos y espolvorea con la albahaca. Decora con perejil.
Consejo:
Calentar especias en una sartén sin aceite despierta sus aceites esenciales y potencia su aroma. Muévelas constantemente para que no se quemen. Retíralas del fuego en cuanto empieces a percibir su aroma intenso o cambien de color.
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