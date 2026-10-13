Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaos a comer verdura y a buen precio”

Karlos Arguiñano avisa a sus seguidores, “dadle una oportunidad a la coliflor” los ha animado el cocinero sobre esta verdura. Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer una receta de coliflor al curry con la que podrás tener una comida sana y a buen precio. ¿Os animáis?

Ingredientes (4 p.):

1 coliflor

1 patata

1 cebolla

3 dientes de ajo

300 ml de leche de coco

40 g de mantequilla fundida

1 cucharada de tomate concentrado

un trozo de raíz de jengibre (2 cm)

1 cayena

1 cucharadita de curry

1 cucharadita de cúrcuma

½ cucharadita de comino

12-15 hojas de albahaca

sal

perejil

Elaboración:

Retira las hojas exteriores de la coliflor y quita el tronco central. Lávala bajo el agua corriente y separa la cabeza en ramilletes. Pela la patata y córtala en dados de bocado.

Hierve la coliflor | antena3.com

Pon agua a hervir en una cazuela. Introduce la patata y la coliflor. Sazona, tapa y cocina durante 15 minutos. Escurre toda el agua y reserva las hortalizas en la misma cazuela.

Calienta en una sartén el comino, la cúrcuma, el curry y la cayena hasta que se tuesten. Incorpora la mantequilla fundida. Añade los ajos pelados y picados finamente. Pela y pica la cebolla e introdúcela. Ralla el jengibre y agrégalo. Mezcla bien y deja pochar durante 6-8 minutos. Incorpora la leche de coco y la pasta de tomate. Remueve y deja cocinar durante 2-3 minutos. Vierte esta mezcla sobre la coliflor y la patata y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien los sabores.

Introduce la leche de coco en el sofrito | antena3.com

Pica finamente las hojas de albahaca.

Sirve la coliflor en platos hondos y espolvorea con la albahaca. Decora con perejil.

Consejo:

Calentar especias en una sartén sin aceite despierta sus aceites esenciales y potencia su aroma. Muévelas constantemente para que no se quemen. Retíralas del fuego en cuanto empieces a percibir su aroma intenso o cambien de color.