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Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaos a comer verdura y a buen precio”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de coliflor al curry para que le demos una oportunidad a la verdura. Una receta rica y a buen precio que te ayudará a seguir una dieta sana y equilibrada.

Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaros a comer verdura y a buen precio”

Receta de coliflor al curry de Karlos Arguiñano: “Animaros a comer verdura y a buen precio”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano avisa a sus seguidores, “dadle una oportunidad a la coliflor” los ha animado el cocinero sobre esta verdura. Desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer una receta de coliflor al curry con la que podrás tener una comida sana y a buen precio. ¿Os animáis?

Ingredientes (4 p.):

  • 1 coliflor
  • 1 patata
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 300 ml de leche de coco
  • 40 g de mantequilla fundida
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • un trozo de raíz de jengibre (2 cm)
  • 1 cayena
  • 1 cucharadita de curry
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • ½ cucharadita de comino
  • 12-15 hojas de albahaca
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Retira las hojas exteriores de la coliflor y quita el tronco central. Lávala bajo el agua corriente y separa la cabeza en ramilletes. Pela la patata y córtala en dados de bocado.

Hierve la coliflor
Hierve la coliflor | antena3.com

Pon agua a hervir en una cazuela. Introduce la patata y la coliflor. Sazona, tapa y cocina durante 15 minutos. Escurre toda el agua y reserva las hortalizas en la misma cazuela.

Calienta en una sartén el comino, la cúrcuma, el curry y la cayena hasta que se tuesten. Incorpora la mantequilla fundida. Añade los ajos pelados y picados finamente. Pela y pica la cebolla e introdúcela. Ralla el jengibre y agrégalo. Mezcla bien y deja pochar durante 6-8 minutos. Incorpora la leche de coco y la pasta de tomate. Remueve y deja cocinar durante 2-3 minutos. Vierte esta mezcla sobre la coliflor y la patata y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien los sabores.

Introduce la leche de coco en el sofrito
Introduce la leche de coco en el sofrito | antena3.com

Pica finamente las hojas de albahaca.

Sirve la coliflor en platos hondos y espolvorea con la albahaca. Decora con perejil.

Consejo:

Calentar especias en una sartén sin aceite despierta sus aceites esenciales y potencia su aroma. Muévelas constantemente para que no se quemen. Retíralas del fuego en cuanto empieces a percibir su aroma intenso o cambien de color.

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